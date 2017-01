Vlaamse vlogster naar Amerika om Facebookpagina terug te vragen aan Zuckerberg

Jamilla stond in 2014 in de finale van 'The Voice van Vlaanderen', maar werd eigenlijk pas echt bekend toen ze video's begon te delen op Facebook. De Vlaming maakte bijvoorbeeld parodieën op liedjes van K3, gaf haar beste vriend - zonder rijbewijs - rijles en deelde haar ongezouten mening over allerlei thema's. En dat allemaal in plat Antwerps.

Facebookoorlog

Haar pagina groeide snel, maar er kwam een abrupt einde aan dat succes, toen ze in conflict raakte met de beheerder van een andere Facebookpagina. ,,Het was een oorlog tussen mij en hem'', vertelt ze aan de Belgische krant Het Nieuwsblad. Ze voelde zich 'geviseerd' en probeerde zich er maanden van te weerhouden om op de kritische uitlatingen in te gaan, maar reageerde uiteindelijk toch.

Quote Ik ga ervoor zorgen dat die krullenbol mijn pagina gewoon teruggeeft Jamilla Baidou, vlogger Toen liep de discussie ietwat uit de hand. ,,Ik rapporteerde hem en hij mij, en uiteindelijk zijn beide pagina's offline gehaald.'' In aflevering één van 'Jamilla zkt. Mark' op haar nieuwe pagina zegt ze dat ronduit 'klote' te vinden. ,,Het was mijn job en inkomen.'' Ze is niet alleen duizenden volgers kwijtgeraakt, maar ook al haar video's en dat vindt ze nog wel het ergste.

Silicon Valley