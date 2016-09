'Vliegtuigcrash Sinaï was terroristische aanslag'

In februari erkende de Egyptische president Abdel-Fattah el-Sisi al dat terroristen een bom in het vliegtuig hadden geplaatst. Dit werd kort na het ongeluk nog ontkend door het Egyptische ministerie voor de burgerluchtvaart in een voorlopig verslag over de crash.



De Russische overheid was al langer overtuigd van het feit dat de ramp een terroristische aanslag was. Islamitische Staat eiste op 31 oktober namelijk de verantwoordelijkheid op. Egypte deed dat af als onzin. ,,Men kan ondubbelzinnig zeggen dat het een terroristische daad was'', zei Alexander Bortnikov, hoofd van de Russische geheime dienst, toen. Het land loofde 50 miljoen dollar uit voor de gouden tip die zou leiden naar degenen achter de aanslag.



Explosie

Door een explosie in het bagageruim van de Airbus 321, 22 minuten na het opstijgen in Sharm-el-Sheikh, stortte het toestel vanaf bijna 10 kilometer hoogte neer in de Sinaïwoestijn. Alle 224 inzittenden kwamen om. Brokstukken van het vliegtuig lagen verspreid over een gebied van 4 bij 8 kilometer groot.



Door de explosie brak de staart van het toestel. De Airbus van maatschappij Kogalymavia/Metrojet dook onmiddellijk met de neus naar beneden en stortte neer. De meeste passagiers stierven door de plotselinge verandering in luchtdruk.