Vliegtuigen op nieuwjaarsdag bijna in botsing boven Gent

'Russen deden hackpoging OVV rond publicatie rapport MH17'

7:24 De Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OVV) is in 2015 het doelwit geweest van een hackpoging, schrijft de NRC. De poging was identiek aan de wijze waarop Russische hackers volgens Amerikaanse inlichtingendiensten bij de Amerikaanse Democraten wisten in te breken.