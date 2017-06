Vliegveld Hamburg gesloten: rook uit toestel Lufthansa

Trump draait Obama's Cuba-beleid gedeeltelijk terug

5:39 President Trump kondigt vrijdag nieuwe reisrestricties aan voor Amerikanen die naar Cuba gaan. Volgens medewerkers van het Witte Huis draait Trump daarmee een groot deel van de versoepelingen in het embargo door zijn voorganger Barack Obama terug. Obama had in 2014 de diplomatieke banden met het communistische eiland enigszins hersteld.