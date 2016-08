Vliegverkeer Frankfurt weer opgestart na ontruimingen

Door het alarm is een onbekend aantal vluchten vertraagd. Passagiers moesten opnieuw gecontroleerd worden, meldde de luchthaven via Twitter. Dat leidde tot vertragingen van zeker drie uur.



Het is niet bekend of de persoon, die niet gevonden is en daarom ook niet is aangehouden, per ongeluk in de terminal belandde of dat het om een geplande actie gaat. Ook is onbekend of diegene verdachte spullen bij zich had. Volgens de politie is er geen sprake van gevaar.



Eerder sprake van bom

Duitse media meldden eerder dat de ontruiming het gevolg was van een bomalarm. Dat zou zijn afgegaan bij de controle van een vrouwelijke passagier die snel in de menigte verdwenen.



Het vliegveld telt twee terminals en behoort met 65 miljoen reizigers per jaar tot de grootste en drukste van Europa. De luchthaven van Frankfurt geldt als basis van maatschappij Lufthansa.