Meerdere vluchten naar onrustig Gambia om Nederlanders terug te halen

Drie toestellen van Corendon vliegen vanochtend om 6.00, 8.00 en 9.00 uur naar het vliegveld van hoofdstad Banjul. Om 13.00 uur 's middags zal het eerste vliegtuig naar Nederland vertrekken. In totaal vervoert Corendon rond de 600 mensen. Voor de ongeveer 250 passagiers die dan nog in Gambia verblijven hoopt de reisorganisatie in de loop van de dag een oplossing te vinden, meldt de reisorganisatie vanmorgen.



TUI vliegt met vijf toestellen naar Gambia, maar kon nog niet precies zeggen hoe laat. De vliegtuigen keren alle vijf dezelfde dag nog terug met 815 Nederlanders en eveneens klanten van TUI België. ,,Er worden ernstige onregelmatigheden verwacht rondom de machtsoverdracht van het presidentschap in Gambia. Dat kan onveilige situaties opleveren voor de in het land aanwezige vakantiegangers'', aldus een woordvoerder van TUI.



Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft inmiddels het reisadvies naar Gambia aangescherpt. Reizigers worden geadviseerd alleen naar het land te gaan als het absoluut noodzakelijk is.