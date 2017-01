VN: Iran schendt wapenembargo

De inmiddels vertrokken VN-chef Ban Ki-moon vermoedt dat Iran wapens levert aan het sjiitische Hezbollah in Libanon. Hij baseert zich op uitspraken van Hezbollah-leider Hassan Nasrallah, die in juni op televisie liet weten dat hun geld, wapens en raketten uit Iran afkomstig zijn.



Het halfjaarlijkse rapport dat 18 januari in de Veiligheidsraad wordt besproken, meldt tevens dat Frankrijk in maart een Iraanse lading heeft onderschept. Dat was in de Indische Oceaan en had mogelijk Somalië of Jemen als bestemming.



Het sanctiepakket tegen Iran is vorig jaar in ruil voor het afbouwen van het atoomprogramma verlicht. Het wapenembargo geldt echter nog steeds.