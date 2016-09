VN komt met document over vluchtelingencrisis

,,Als het lukt om een algemene manier van reageren in vluchtelingensituaties vast te leggen waaraan een heleboel lidstaten meedoen, dan kunnen we een hele hoop problemen oplossen in noodgevallen en langdurende situaties zoals in Syrië," zegt Filipo Grandi, de Hoge Commissaris van de vluchtelingenafdeling van de VN.



Verder wil de VN met de 'New York Declaration for Refugees and Migrants' ervoor zorgen dat er betere baan- en opleidingsmogelijkheden komen voor vluchtelingen, wil de organisatie hervestiging aanmoedigen en zijn er plannen voor campagnes tegen vreemdelingenhaat. Het document is niet wettelijk bindend na ondertekening.



Kritiek

Een eerdere versie van het document werd door verschillende lidstaten afgewezen. In die versie stond dat de deelnemende landen met elkaar ervoor moesten zorgen dat minimaal tien procent van de gehele vluchtelingenpopulatie een nieuwe woonplek zou krijgen, waar veel kritiek op kwam. Ook stond erin dat kinderen op de vlucht nooit gedetineerd mochten worden, een bepaling waar onder andere de Verenigde Staten sterk op tegen was.



Salil Shetty, secretaris-generaal van Amnesty International zei toen dat het initiatief was gesaboteerd door lidstaten die alleen maar vanuit eigen belang handelden en zo miljoenen vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden achterlieten.



Voor het eerst

Volgens een rapport van de VN waren er vorig jaar voor het eerst meer dan 60 miljoen vluchtelingen ten gevolge van gewapende conflicten en vervolgingen. In vijf jaar tijd was daarmee het aantal vluchtelingen met liefst 50 procent toegenomen.