'VN maakt aanstalten om hulp aan Syrië te hervatten'

Beschuldigende vinger

Rusland en de Verenigde Staten hebben hun onenigheid over de beschieting van het hulpkonvooi bij Aleppo tot in de vergaderzalen van de Verenigde Naties voortgezet. Vertegenwoordigers van de twee grootmachten wezen met de beschuldigende vinger naar elkaar voor de verantwoordelijkheid.



Rusland toverde vandaag in New York plotseling een Amerikaanse drone in het gebied van het konvooi tevoorschijn. Het Witte Huis wees eerder onomwonden de Russen aan als veroorzaker van de ellende rond het konvooi. Minister Sergej Lavrov van Buitenlandse Zaken nuanceerde de vijandigheden enigszins door te vragen om een onafhankelijke onderzoekscommissie.



Zijn Amerikaanse ambtgenoot John Kerry verklaarde dat hij nog steeds mogelijkheden ziet de vijandelijkheden in Syrië te beëindigen. Wat zou helpen, aldus de minister, is het uitbannen van vliegverkeer boven het door burgeroorlog getroffen Syrië. Dat laatste kwam meer in de buurt van opzet van de bijeenkomst, namelijk onderzoeken of verdere wapenstilstand haalbaar is.