VN-Veiligheidsraad: Aanslag Istanbul is barbaars

De VN-Veiligheidsraad zei verder dat geen enkele terroristische of criminele daad te rechtvaardigen is, ongeacht de motivatie. Bij de aanslag tijdens oud en nieuw kwamen tenminste 39 mensen om en raakten 65 mensen gewond, van wie 4 zwaargewond.



Vier van de 39 omgekomen slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. De slachtoffers zijn 25 mannen en veertien vrouwen. Van de geïdentificeerden waren er elf Turks en 24 buitenlands.



Op de vlucht

De dader of daders zijn nog steeds op de vlucht. De aanslag is ook nog niet opgeëist.



Fatih Kir, een negentienjarige Belg van Turkse afkomst, was afgelopen nacht aanwezig in nachtclub Reina in Istanbul en maakte de aanslag op het feestgebeuren van dichtbij mee. Volgens Kir schoot de schutter zeker een kwartier lang in het rond waardoor minstens 39 doden vielen. ,,Ik heb één man gezien met een kalasjnikov. Ik stond net aan de ingang toen er werd geschoten", aldus Kir. ,,Er werd de hele tijd geschoten, ik zag mensen doodvallen."