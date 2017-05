VN-Veiligheidsraad houdt dinsdag spoedzitting over Noord-Korea

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties komt dinsdag in een spoedzitting bijeen om te praten over de jongste rakettest van Noord-Korea. Dit op verzoek van de Verenigde Staten en Japan, zo meldt persbureau AFP op gezag van diplomaten.

Noord-Korea deed vanmorgen vroeg een raketproef met een middellange- of langeafstandsraket. Dat gebeurde omstreeks half zes plaatselijke tijd (zaterdag 21.30 uur Nederlandse tijd) in Kusong in de provincie Pyongyang, zo meldden militaire bronnen aan het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap.

De Verenigde Staten bevestigen de rakettest maar melden dat het traject van de raket niet overeenkomt met een langeafstandsraket. De afgevuurde raket legde een afstand van zevenhonderd kilometer af. Volgens Japan zou de ballistische raket dertig minuten door de lucht hebben gevlogen en daarna zijn terechtgekomen in de Japanse Zee.

Washington en Tokio vroegen naar aanleiding van de rakettest om een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Volgens de VN-vertegenwoordiging van Urugay, voorzitter van de Veiligheidsraad gedurende de maand mei, zou de bijeenkomst dinsdagmiddag moeten plaatsvinden.

Veroordeeld

De Japanse minister-president Shinzo Abe heeft de raketlancering streng veroordeeld. Een woordvoerder zei vandaag dat de rakettest van Noord-Korea wederom een schending is van de VN-resoluties. Volgens de premier is er na de raketlancering direct contact geweest tussen Japan, Zuid-Korea en de Verenigde Staten. ,,We coördineren alles met de VS en Zuid-Korea over onze reactie op de rakettest van Noord-Korea en zullen dat ook blijven doen."

Het was de tweede raketproef van Noord-Korea in twee weken tijd. Eind april lanceerde het land een ballistische raket. Die test mislukte. De twee voorgaande eveneens. De test van vanmorgen vroeg wordt gezien als een uitdaging aan het adres van de pas verkozen president Moon Jae-In van Zuid-Korea. Die sprak in een reactie van een 'gevaarlijke provocatie'.

Volledig scherm De afgelopen week beëdigde president van Zuid-Korea Moon Jae-In. © AP