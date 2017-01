Voetballers van 14 en 15 jaar verkrachten meisje (12)

De twee jongens waren op vrijdag 4 november na hun voetbaltraining bij de plaatselijke voetbalclub KVK Wemmel nog een balletje aan het trappen op het voetbalveld. Volgens het meisje wandelde ze daar voorbij toen één van de jongens de bal in de struiken schopte. Ze vroegen haar om mee te helpen zoeken naar hun voetbal. Eén van de jongens zou het meisje toen hebben misbruikt, terwijl de andere uitkeek of ze niet betrapt werden. Het meisje verzweeg de feiten, tot ze met kerst met een slecht rapport thuiskwam. Intussen is er een klacht ingediend. Het Belgische Openbaar Ministerie wil enkel kwijt dat het een onderzoek heeft geopend.

Gezien op internet

De jonge leeftijden van de jongens verbazen Danièle Zücker, doctor in de psychologie en één van de weinige profilers in België die bij de FBI leerde het criminele brein te onderzoeken, niet. ,,Als mens schrik ik natuurlijk van die leeftijden, maar door wereldwijde statistieken weten we dat 13 à 14 jaar vaak de leeftijd is waarbij een verkrachter de eerste keer toeslaat. Dat is hard, maar het is de realiteit."