Vogelspotter Ewold Horn al 5 jaar ontvoerd, maar: 'Hij leeft'

Vier dagen lopen ze door de jungle: de Nederlander met het lange haar, de kleine Zwitser met het ronde brilletje, en de gids. Plus hun beveiligers. ,,De sfeer was relaxed,'' vertelt gids Ivan. ,,Ze waren blij, want we hebben die vogel vaak gezien. Ik vond Ewold cool. Heel vrijgevig ook.''



In de vroege morgen van woensdag 1 februari vaart het gezelschap met een gehuurd bootje naar de landingsbaan op Tawi-Tawi, waar een klein toestel hen naar de bewoonde wereld zal vliegen. Maar ineens zijn hun beveiligers verdwenen. ,,Mensen die we vertrouwden, deden ineens hun werk niet meer,'' zegt Ivan. Maar ze moeten hun vliegtuig halen. Ze gaan het water op. De drie voelen dat er iets mis is - en beseffen even voor 12 uur dat ze gelijk hadden. Midden op open water zien ze een veel snellere boot naderen, met vijf gewapende mannen aan boord. Ze schieten in de lucht en dwingen het drietal over te stappen naar hun boot.



Ewold en Ivan moeten met de ruggen tegen elkaar zitten, Lorenzo gaat naast hen liggen. De kidnappers gooien een stuk zeil over hen heen en starten de boot - maar krijgen vrijwel direct ruzie met elkaar. Ivan: ,,Ze kwamen niet van het eiland, ze wisten niet eens goed de weg. Ze gingen eerst de kant op waar wij vandaan kwamen, daarna ineens de andere kant op.''



De twee Europeanen blijven rustig. Ze lijken rekening te hebben gehouden met dit scenario. ,,Ewold was niet bang,'' zegt Ivan. ,,Ik denk dat hij er op vertrouwde dat hij snel weer vrij zou zijn.'' Tweeënhalf uur lang varen de kidnappers met hun drie gijzelaars over open water. Dan ziet gids Ivan van onder het zeil dat ze weer even langs de kust varen - en hij neemt de belangrijkste beslissing in zijn leven. ,,Het maakte me zelfs niet uit of ik in de rug geschoten zou worden, als ik maar niet in zo'n 'losgeldvideo' zou belanden. Ik vroeg Ewold nog even of hij mee zou gaan, maar hij bleef. Lorenzo gaf me wat geld dat hij had verstopt, de rest hadden de kidnappers al afgepakt. Toen ik opstond, fluisterde Lorenzo: 'Wat? Hier? Nu?' De kidnappers schreeuwden, ik dook onder water. Ze hadden machinegeweren met granaatwerpers, maar misschien vonden ze mij hun kogels niet waard. Of waren ze te geschokt dat ik echt ontsnapte.''