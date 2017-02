Voor Trump is het leven één verkiezingscampagne

Volgens historici is het is gebruikelijk om na een jaar of twee weer op pad te gaan om kiezers te werven, maar Trump is pas vier weken bezig en heeft zelfs nog niet alle vacatures in zijn kabinet ingevuld. Op de dag van zijn inauguratie in januari registreerde hij zich bij de kiescommissie als kandidaat voor 2020, wat het mogelijk maakt om nu al geld in te zamelen voor de herverkiezingscampagne. De rechten op een mogelijke slogan zijn ook al geclaimd: 'Keep America Great!'



,,Het leven is een campagne", zo antwoordt hij aan boord van AirForce One als meereizende journalisten hem vragen of het niet wat vroeg was voor een rally. ,,Ons land weer groots maken is een campagne. Voor mij is het een campagne."