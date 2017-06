'Voorlopig geen wapens VS naar Golfstaten'

Het geruzie tussen de landen is de VS een doorn in het oog. Washington is een bondgenoot van Saudi-Arabië, maar heeft ook een grote basis in Qatar. Na het bezoek van Donald Trump zou de VS meteen voor 110 miljard dollar wapentuig leveren aan Saudi-Arabië, de grootste wapenovereenkomst die de Amerikanen ooit hebben afgesloten. De komende tien jaar moet daar nog eens voor 350 miljard dollar aan militair materieel bijkomen. De Amerikaanse regering zegt dat de leveranties noodzakelijk zijn 'gezien de Iraanse agressie in de regio. Het gaat onder meer om 150 Black Hawk-helikopters.