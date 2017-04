Voortbestaan salamander bedreigd door vleesetende schimmel

De schimmel is waarschijnlijk via de invoer van huisdieren in Europa beland en werd in 2010 in Zuid-Limburg ontdekt. Een team van Belgische en Zwitserse onderzoekers startte in 2014 met het onderzoeken van de schimmel en de effecten van blootstelling eraan voor salamanders. Vandaag verschenen hun bevindingen in het tijdschrift Nature.