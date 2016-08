Voorwaardelijke straf voor Nederlander na dwaze vlucht door Antwerpen

De autokaping gebeurde op 28 mei in de Leopoldstraat, ter hoogte van de Nationale Bank. De Nederlander had er rond twee uur 's nachts met geweld een vrouw uit haar auto gesleurd. Hij sloeg met haar Ford Fiësta op de vlucht, maar kreeg al snel de politie achter zich aan. Angelo van de B. lapte alle verkeersregels aan zijn laars en bracht verschillende weggebruikers in gevaar.



Na een kilometerslange achtervolging, waarbij de politie een vijftal schoten afvuurde, werd hij klemgereden op de Antwerpsesteenweg in Kapellen. Toen twee inspecteurs hem wilden arresteren, reed hij één van hen tegen de knie. Uiteindelijk kon hij toch in de boeien worden geslagen, nadat hij met de auto gecrasht was.



Travestiet

Angelo van de B. bleek onder invloed van cocaïne. Hij verklaarde dat hij die dag een afspraakje had met een travestiet. Om zijn zenuwen onder controle te krijgen, had hij een lijntje gesnoven. De drugs hadden hem echter zo paranoïde gemaakt, dat hij naakt uit een raam sprong.



Toen de politie hem na verzorging in het ziekenhuis terugbracht bij de travestiet, nam hij nog een keer cocaïne. Toen dacht hij dat iemand hem wilde vermoorden. De Nederlander nam een taxi naar het politiebureau, maar de chauffeur zette hem eruit, waarna hij de vrouw met geweld uit haar auto sleurde en ermee op de vlucht sloeg.



Eis

Justitie eiste vorige week dertig maanden cel waarvan de helft voorwaardelijk. In die zin valt de straf dus lichter uit.