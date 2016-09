Voorzichtig ontspannen tijdens wapenstilstand in Syrië

FotoserieMaandagavond is de wapenstilstand in Syrië ingegaan, die door de VS en Rusland in het leven is geroepen. Tot nu lijken het leger van president Bashar al-Assad en de oppositie zich aan het staakt-het-vuren te houden. De inwoners van steden als Aleppo, Douma en Idlib kunnen zich even voorzichtig ontspannen.