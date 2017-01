Vrees voor schade Stonehenge door tunnel op steenworp afstand

Tegenstanders vrezen 'onherstelbare schade', niet direct aan het prehistorische monument zelf, maar wel aan het landschap eromheen, dat volgens hen net zo waardevol is.



De tunnel van bijna 3 kilometer lang is onderdeel van het plan om de weg A303 te verbeteren. Automobilisten en truckers staan vaak langs Stonehenge in de file. Volgens de autoriteiten wordt het zicht op het landschap bedorven en het verkeer zorgt voor geluidsoverlast bij toeristen.



De bouwplannen maken deel uit van een investering in de omgeving die in totaal 2.300 miljoen euro gaat kosten. Het probleem is echter niet de bouw van tunnel volgens de tegenstanders. De onderdoorgang zou echter langer moeten, zodat het landschap volledig wordt ontzien.