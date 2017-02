Vriend vermoorde Sofie opnieuw in beeld als verdachte

Getuigen

De jonge vrouw werd als laatst gezien in het bijzijn van haar vriend. Getuigen verklaarden dat het koppel rond 05.00 uur samen de KZ Pianobar binnenkwam en na enkele drankjes naar buiten liep.



Maar volgens W.C. ging Sofie in haar eentje een luchtje scheppen. Bewakingscamera’s lijken dit beeld te bevestigen. Pas enige tijd later verliet W.C. naar eigen zeggen zelf de bar vlakbij het casino. ,,Omdat ze vrij lang wegbleef, ben ik haar gaan zoeken", verklaart hij. Muylle lijkt 1,2 kilometer alleen te hebben afgelegd.



Ze werd gevonden op het strand in Knokke, waar haar levenloze lichaam lag verstopt onder het houten terras van de strandtent Le P'tit Bedon. Ze had een ontblote buik en enkele oppervlakkige verwondingen in haar gezicht. Uit de bevindingen van de patholoog blijkt dat de vrouw 20 meter is versleept. ,,Er is duidelijk opzet in het spel", aldus Céline D'Havé van het Brugse parket.



Direct na verhoor zijn de vijf verdachten echter allemaal vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs, waardoor het onderzoek opnieuw lijkt vast te lopen.