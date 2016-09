Vrouw (72) platgebeld na tonen nummer in Vlaamse gigolo-serie

Maria's nummer verscheen aan het begin van de eerste aflevering op een banner van de fictieve consultant Hanz Rimmer, die een kantoortje heeft in hetzelfde gebouw als de gigolo's Devon Macharis, Wesley Biets, Jay Vleugels en Randy Paret. Deze heren nemen de kijkers mee om hen de eerste kneepjes van het gigolo-vak bij te brengen. Van de 900.000 Vlamingen waren er ongeveer 30 tot 40 mensen die besloten om het nummer te bellen.



De zender VIER, die de serie uitzendt, had Maria op voorhand laten weten dat er een probleempje dreigde. De programmamakers hadden ontdekt dat het nummer van 'Hanz Rimmer' per ongeluk echt bestond. ,,Ik begreep het eerst niet goed", vertelt de vrouw in een interview met de Gazet van Antwerpen. ,,Ik had nog nooit van Callboys gehoord toen ze me belden. Ik dacht dat het over cowboys ging. Daarna besefte ik dat het iets met blote konten was", lacht ze. ,,Ze zeiden dat ik waarschijnlijk gebeld zou worden na de uitzending en dat ik mijn gsm beter uit zou zetten."



Nummer veranderd

Maria werd tot midden in de nacht gebeld en besloot daarop haar nummer te veranderen. ,,Die reeks komt waarschijnlijk ook nog uit op dvd, dus ik weet niet wanneer het zal stoppen met al die flauwe plezante telefoontjes", zucht ze.



De belterreur heeft alles te maken met de populariteit van het personage Hanz Rimmer, dat gespeeld wordt door Peter Ceustermans. Hij blijkt een waar cultfiguur te zijn sinds zijn optreden in het tv-programma 'Het Eiland'.