Vrouw door omstanders uit brandende auto gered

Koppel trouwt tussen puin van aardbeving Italië

13:13 Een Italiaans koppel is zondag in het huwelijksbootje gestapt tussen de puinhopen in Acquasanta Terme. De gemeente in Midden-Italië werd vorige week zwaar getroffen door de aardbeving. Omdat het in de kerk niet veilig was, trouwden de geliefden naast het gebouw. 'Zo konden de inwoners een dag aan iets anders denken', aldus de bruidegom.