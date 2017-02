Vrouw en stiefzoon verdacht van moord op Ku Klux Klan-leider

Sancties VS tegen Venezolaanse vicepresident

6:36 De Verenigde Staten gaan sancties opleggen tegen de de vicepresident van Venezuela voor internationale drugshandel en witwaspraktijken, meldt het Amerikaanse ministerie van Financiën in een verklaring. Als gevolg van deze beslissing wordt al het vermogen van Tareck El Aissami in de VS bevroren en mag hij het land niet meer in.