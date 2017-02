Vrouw gearresteerd na moord op halfbroer Kim Jong-un

De vrouw was op het moment van haar aanhouding alleen. Volgens de politie had ze Vietnamese reisdocumenten bij zich op naam van Doan Thi Huong. Ze werd herkend op basis van camerabeelden die op het vliegveld waren gemaakt.



De politie is nog op zoek naar enkele andere verdachten. Eerder arresteerden de Maleisische autoriteiten een taxichauffeur op verdenking van betrokkenheid bij de zaak. De chauffeur zou bij de luchthaven in Kuala Lumpur, waar de moord maandag werd gepleegd, twee vrouwen hebben opgepikt die Kim Jong-nam zouden hebben vergiftigd. In Zuid-Korea zijn ze er zeker van dat de moord het werk is van de Noord-Koreaanse geheime dienst van Kim Jong-un. Het misdrijf vond plaats op het vliegveld van Kuala Lumpur. Jong-nam overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.



De toedracht wordt, op basis van informatie van 'goed ingevoerde regeringsbronnen' ingekleurd. De twee vrouwen zouden naalden met dodelijk gif in Kim Jong-nam hebben gestoken. Het tweetal, met 'een Noord-Koreaans uiterlijk', sloeg in de taxi op de vlucht en is sindsdien spoorloos verdwenen. De Maleisische politie is een klopjacht begonnen.



Chinese bescherming

China houdt de laatste ontwikkelingen rondom de dood van Kim Jong-nam goed in de gaten. De in ongenade gevallen halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator overleed gisteren in Maleisië. Kim Jong-nam leefde al tien jaar lang onder de bescherming van China.



Peking ontfermde zich over de losbol en vrouwenjager toen hij in 2001 al bij zijn vader in ongenade viel. In dat jaar werd hij bij aankomst in Japan gearresteerd omdat hij met een vals paspoort reisde. In Pyongyang bestond hij niet meer. ,,De bescherming van China houdt me in leven'', aldus de oudste Kim.



Een woordvoerder van de Chinese overheid vertelde vanmorgen tijdens een korte persconferentie in Peking dat het onderzoek naar de moord wordt overgelaten aan de Maleisische autoriteiten, maar dat ze de laatste ontwikkelingen nauwgezet blijven volgen.