Vrouw gooit baby in vuilbak na bevalling in wc van Walmart

Een werknemer van het warenhuis in New Roads zag gistermiddag (plaatselijke tijd) een hevig bloedende vrouw in de toiletten. Desgevraagd zei de vrouw dat ze problemen had met haar menstruatie. De medewerker gaf haar papieren tissues en wachtte in de ruimte zonder te weten dat de vrouw achter de toiletdeur een kind ter wereld bracht en in de vuilnisemmer stopte.