Vrouw haalt baby uit hete auto, vader snapt heisa niet

Weyers haalde meteen het kindje naar buiten en probeerde het te kalmeren in afwachting van de hulpdiensten. Die waren een kwartier later ter plaatse en ontfermden zich over de jongen.



Intussen daagden ook de ouders op. ,,Ze hadden in de ijssalon gehoord dat er in een auto op de parkeerplaats een kindje om zijn moeder zat te roepen en kwamen kijken. Ik wilde eigenlijk wel eens weten wie zoiets doet, dus ik bleef nog even staan. De moeder was helemaal in tranen, maar de vader maakte duidelijk dat hij niet begreep waar alle heisa om ging. 'Ik had toch de raampjes opengelaten', klonk het zonder aarzelen", zegt de vrouw geschokt.



Onomwonden

Twee inspecteurs van de politie maakten de ouders daarop onomwonden duidelijk dat ze een stommiteit hadden begaan en dat het heel anders had kunnen aflopen.