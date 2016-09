Vrouw krijgt na 7 maanden reactie op noodkreet: Zit u nog in de lift?

'Jongens, ik zit vast in een lift van Amtrak op de luchthaven van Baltimore-Washington International. Help?' Zo luidt de tweet die Carpenter, de voormalige communicatiedirecteur van de Republikeinse senator Ted Cruz, op 14 februari stuurde. Op het moment dat ze vast kwam te zitten zag ze bij overmaat van ramp een certificaat hangen waarop te lezen was dat de onderhoudsinspectie van de lift over tijd was.



Vorige week kwam er plots antwoord van de onderhoudsdienst Amtrak. 'Het spijt ons dat te horen. Zit u nog altijd in de lift?' Carpenter heeft laten weten dat ze inmiddels wel uit de lift gekomen is. 'Bedankt hiervoor, maar ik zat maanden geleden vast. In februari. Bedankt voor het checken...? Ha.'



Fout

Het bedrijf verklaarde achteraf dat iemand de originele tweet van Carpenter had geretweet, waardoor iemand bij Amtrak dacht dat het om een nieuw bericht ging, schrijft The Washington Times. En dat het bedrijf dus niet dacht dat de vrouw al zeven maanden vastzat. Amtrak gaf de fout toe en bood de vrouw een gratis treinrit aan, bij wijze van verontschuldiging.



Achteraf bleek dat Amtrak al enkele minuten na de oorspronkelijke tweet van Carpenter had gereageerd, om te laten weten dat ze er alles aan deden om haar uit de geblokkeerde lift te halen.