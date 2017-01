Vrouw reanimeert verdronken hert

Schudt deze foto van dood kind Myanmar de wereld wakker?

13:04 Met zijn gezicht in de modder lag de 16 maanden oude Mohammed Shohayet in de oever van een rivier. Het vluchtelingenkind was met zijn familie op weg naar Bangladesh uit angst voor het leger van Myanmar. Vervolgens kwam het mannetje tragisch aan zijn einde, toen hij samen met zijn moeder, oom en 3-jarige broertje verdronk in een rivier op de vlucht voor schietende miltairen. De foto van Mohammed geeft de onderdrukking van de Rohingyas-minderheid een gezicht.