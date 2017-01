'Vrouw van Fillon kreeg 900.000 euro voor fictief werk'

Penelope Fillon zou zijn betaald als parlementair medewerkster van haar echtgenoot terwijl niemand in het Franse parlement wist dat ze actief was. Daarnaast zou ze gewerkt hebben voor een literair tijdschrift. In tegenstelling tot de eerder genoemde 500.000 euro, blijkt ze op die manier volgens Le Canard Enchainé maar liefst 900.000 euro te hebben verdiend. Daar komt nog bovenop het geld dat haar twee kinderen ontvingen als 'assistenten', van een totaal van 84.000 euro.



De Franse politie viel vanmiddag het kantoor van Fillon binnen in het kader van het onderzoek naar hem en zijn vrouw. De onderzoekers proberen helder te krijgen of Penelope daadwerkelijk een rol vervulde binnen het parlement, ten tijde van het premierschap van haar man. Overigens is het in Frankrijk niet verboden dat parlementsleden familieleden in dienst nemen als parlementair medewerker, maar daar moet wel echt werk tegenover staan.