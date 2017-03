Vrouwen racen voor de vrijheid

Met een korte blik meet Marah Zahalqa de afstand tussen haar opgevoerde auto en de Israëlische soldaten bij het checkpoint op de Westelijke Jordaanoever. De verlaten parkeerplaats voor het checkpoint is groot genoeg voor een rondje scheuren langs het parcours van plastic pionnen en autobanden dat ze heeft uitgezet. Op wat vrachtwagens na zijn er geen auto's of voorbijgangers. ,,Maar het wordt het spannend. Als ik een foutje maak en te dicht bij de soldaten kom, kunnen ze schieten." Ze besluit het er op te wagen, zet haar helm op en stapt in de felblauwe rallywagen. Even later raast de auto met een noodgang langs de pionnen en blaast grote wolken stof de lucht in. Stenen spatten op, maar schoten blijven uit. De soldaten kijken toe. ,,Dit is het. Nu voel ik dat ik leef!" schreeuwt Marah boven het geluid van de motor.

Huiszoekingen

De Palestijnse Zahalqa (21) is een van de vijf leden van Speedsisters, het eerste vrouwelijke raceteam in de Arabische wereld. Net als haar teamgenoten groeide ze op onder de Israëlische overheersing op de Westelijke Jordaanoever. Een leven vol beperkingen. Reizen is moeilijk door de vele checkpoints, werk is er nauwelijks, het Israëlische leger voert 's nachts vaak huiszoekingen uit, iedereen houdt elkaar in de gaten. Voor jonge Palestijnen zijn straatraces door de heuvels van de Westelijke Jordaanoever een uitlaatklep.



Maar autoracen is een mannenzaak, zeker in de conservatieve stad Jenin waar Marah opgroeide. ,,Gelukkig is mijn vader gek op racen. Hij heeft mij altijd gesteund, ook toen allerlei mensen roddelden dat een meisje niet achter het stuur van een raceauto hoort."



De critici heeft ze inmiddels de mond gesnoerd. Zahalqa, die in 2008 begon met racen, is de regerend kampioene van de Palestijnse Gebieden. Ze wordt herkend op straat. Zelfs mannelijke tegenstanders praten met ontzag over haar prestaties. De andere Speedsisters zijn Marha's vriendinnen én rivalen. Met Betty Saadeh, de glamoureuze dochter uit een beroemde Palestijnse autoracefamilie, is ze al jaren verwikkeld in een verbeten strijd om de titel. Teamlid Noor Daoud is naast racer ook olympisch zwemster. De vrijgevochten Speedsisters, die met hun races de positie van de vrouw in de Palestijnse samenleving én de Israëlische bezetting van de Palestijnse Gebieden aan de kaak willen stellen, trekken internationaal de aandacht. Een documentaire over het team wordt over de hele wereld vertoond.