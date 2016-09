Vruchtbaarheidsarts verwekt 70 kinderen met eigen sperma

De zaak kwam aan het licht toen acht van zijn kinderen, allemaal vrouwen, via verschillende websites op zoek gingen naar eventuele broers en zussen. Via dna-testen kwamen ze erachter dat ze gelinkt waren aan ruim 70 andere familieleden die óók op zoek waren naar hun biologische verwanten. De kans bestaat dus dat er nog veel meer kinderen rondlopen met dezelfde vader. De vrouwen hadden allemaal van hun biologische moeder gehoord dat ze waren verwekt door een anonieme zaaddonor. En omdat ze allemaal in dezelfde klinkiek waren verwekt, onstond het vermoeden dat de vruhtbaarheidsarts wel eens een grotere rol in het proces kon hebben gespeeld. Enkele donorkinderen besloten om Cline in 2015 op te zoeken. De inmiddels 77-jarige gepensioneerde arts gaf tijdens dit gesprek aan zijn biologische kinderen toe dat hij de spermadonor was. Hij voelde druk om zelf te doneren, omdat hij te weinig toegang had tot ander donormateriaal.

Vaderschapstest

Cline ontkende in een recente hoorzitting dat hij zijn patiënten heeft bezwangerd. Twee van de vrouwen hebben inmiddels een officiële vaderschapstest laten doen, waaruit bleek dat Cline voor 99,9 procent zeker de vader is.



De vaderschapstesten tonen aan dat Cline tijdens de hoorzitting een valse verklaring heeft afgelegd. De kans bestaat dat hij hiervoor wordt aangeklaagd. Het doneren van zijn eigen sperma is niet strafbaar. Wel is het onethisch, waardoor hij eventueel zou moeten verschijnen voor een tuchtcommissie. Omdat veel van de kinderen nog steeds in Indanapolis wonen, bestaat de kans dat ze elkaar tegenkomen en bijvoorbeeld een relatie aangaan. Dat, zonder te weten dat ze verwant zijn.



Collega's

Cline gaf in de gesprekken met zijn kinderen toe dat hij bevriende collega's (onder meer tandartsen) heeft gevraagd om sperma te doneren. Hij zou hen hebben bezworen maximaal drie vrouwen per donor te bevruchten. Of dit daadwerkelijk het geval is, moet nog worden onderzocht.