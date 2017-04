'VS bereidt aanklacht tegen Julian Assange voor'

De Verenigde Staten richten hun pijlen op WikiLeaks-oprichter Julian Assange. Dat meldt CNN op basis van anonieme bronnen. Het 'first amendment' (recht op vrije meningsuiting) leek vervolging lange tijd in de weg te staan, maar nu lijkt er toch een weg te zijn gevonden om Assange aan te klagen.

De VS onderzoeken Assange en WikiLeaks sinds 2010, toen de klokkenluiderwebsite duizenden pagina's geheime informatie publiceerde die gestolen waren door analist van het Amerikaanse leger Chelsea Manning.

Manning werd veroordeeld tot een gevangenisstraf voor haar rol in de zaak, maar die straf werd in januari door president fors ingekort. De klokkenluider zal in mei vrijkomen.

WikiLeaks-oprichter Assange verblijft sinds juni 2012 in de Ecuadoraanse ambassade in Londen. Hij wil zo een uitlevering aan Zweden vermijden, waar hij wordt beschuldigd van seksueel misbruik. Indien hij wordt uitgeleverd aan Zweden, kan dat leiden tot een uitlevering naar de VS, vreest Assange. De Ecuadoraanse president-elect Lenín Moreno liet eerder al weten dat Assange voorlopig in de ambassade mag blijven.