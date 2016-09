VS en Rusland bereiken akkoord over Syrië

De twee ministers van Buitenlandse Zaken waren de afgelopen dagen in de Zwitserse stad Geneve om gesprekken te voeren over het terugdringen van geweld in het door oorlog verscheurde land. Ze zijn tot een plan gekomen dat een 'ommekeer' kan veroorzaken in het slepende conflict in Syrië, aldus Kerry, mits het akkoord wordt nageleefd. 'We kondigen een akkoord aan dat een einde moet maken aan de wapens en de weg moet vrijmaken voor een bemiddeling van het conflict dat sinds 2011 al aan meer dan 290.000 mensen het leven heeft gekost', aldus Kerry.



Volgens Kerry gaat bij zonsondergang op zondag in Syrië een landelijke wapenstilstand in. Syrische overheidstroepen dienen dan hun gevechtsmissies te beëindigen in gebieden die in handen zijn van de oppositie. Het stoppen van gevechtshandelingen moet het voor humanitaire organisaties mogelijk maken hulp te verlenen in alle belegerde gebieden, waaronder de zwaar getroffen stad Aleppo. Het akkoord behelst verder een gecoördineerd optreden van de VS en Rusland tegen de terreurorganisaties IS en Jabhat Fateh Al Sham.



VN

De speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, toonde zich verheugd over het nieuws en zei dat zijn organisatie er alles aan zal doen om humanitaire hulp te kunnen verlenen. Hij sprak verder de hoop uit dat de overeenkomst de weg vrijmaakt voor een door de Syrische partijen geïnitieerd vredesakkoord.