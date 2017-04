VS gebruikt 'moeder der bommen' tegen IS

De 'Massive Ordnance Air Blast' heet ook wel de GBU-43. Het is een van de zwaarste conventionele explosieven in de wereld, die volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie niet eerder is gebruikt in een gevechtssituatie. De aanval was gericht op Afghaanse grotten die werden gebruikt door de terreurgroep en zou succesvol zijn verlopen. De MOAB weegt zo'n 10.000 kilo en geldt als de zwaarste niet-nucleaire bom die ooit is gebruikt. De kracht, vergelijkbaar met 11 ton TNT, is vele malen minder dan die van een nucleaire bom, al zorgen beide explosieven voor een zogenoemde paddenstoelenwolk. De GPS-gestuurde MOAB werd al in 2003 vanuit Florida voor het eerst getest. De bom werd om 19.32 uur (lokale tijd) gedropt in een gebied dat vlak bij de grens met Pakistan ligt. Het projectiel is ,,enige tijd geleden'' al naar Afghanistan verscheept met het doel om die te gebruiken.

Juiste munitie

,,Nu de verliezen voor IS zich opstapelen, gebruiken ze bermbommen, bunkers en tunnels om hun verdediging te verstevigen. Dit is de juiste munitie om deze obstakels te verminderen en het momentum van ons offensief vast te houden,” verklaarde generaal John Nicholson, de commandant van de Amerikaanse troepen in Afghanistan.



De inzet van de bom diende ook om de kans te minimaliseren dat slachtoffers zouden vallen onder Amerikaanse en Afghaanse militairen die actief zijn in het gebied. De VS benadrukt al het mogelijke te hebben gedaan om burgerslachtoffers te voorkomen. Naar de omvang van de explosie en of er slachtoffers zijn, wordt onderzoek gedaan.



Zaterdag werd bekend dat de 37-jarige Amerikaanse militair Mark De Alencar is gedood in gevecht met IS in de provincie Nangarhar. Analist Bill Roggio, hoofdredacteur van The Long War Journal, denkt dat het geen toeval is dat juist daar nu de megabom gegooid is. ,,Er zou sprake kunnen zijn van enige mate van wraak,” zei hij tegen de defensiekrant The Military Times.