VS is verdachte van bomaanslag New York op het spoor

Het gaat om Ahmad Khan Rahami, een man van Afghaanse afkomst wiens laatst bekende adres in een stad in New Jersey ligt. Daar is huiszoeking gedaan, melden Amerikaanse media. Het onderzoek gaat volgens De Blasio ,,beslist de kant van terrorisme op''.



Overeenkomsten

De politie vreest een terroristische cel of samenzwering. Volgens de gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, vertonen de bommen die sinds zaterdag in de regio zijn gevonden of zijn ontploft overeenkomsten met elkaar. Hij acht het mogelijk dat de ontploffing in Manhattan zaterdag een terroristische daad met buitenlandse connecties was.



Bij de explosie van zaterdag in New York raakten 29 omstanders gewond. Het explosief zat in een afvalbak. Even later werd in de buurt net zo'n bom gevonden die niet was ontploft. Op dezelfde dag ontplofte een pijpbom aan de kust van New Jersey, waarbij geen gewonden vielen. Zondagavond zijn explosieven gevonden in een rugzak in een vuilnisbak bij het station van Elizabeth in New Jersey. Bij het onderzoek naar dit verdachte pakket is vandaag één van de vijf vermoedelijke bommen in het pakket geëxplodeerd.



Steekpartij

Het incident in de staat Minnesota, waarbij zondag een man met een mes in een winkelcentrum om zich heen stak en negen mensen licht verwondde, noemt de FBI wel al een ,,een mogelijke daad van terrorisme''. Het is de enige gewelddaad dit weekeinde in de VS die soennitische extremisten van Islamitische Staat op internet hebben opgeëist. De dader, Dahir Adan, is doodgeschoten. Adan is omschreven als een eenling zonder bekend extremistisch gedachtegoed en hij was van Somalische komaf.