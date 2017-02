VS krijgt JSF's goedkoper na kritiek Trump

Trumps adviseur krijgt volle laag na miskleun over ‘slachting’ Bowling Green

20:02 Een bewerkte foto van een enorme rugtatoeage met de tekst ,,Bowling Green, never forget'' was vrijdag een van de vele reacties op het verhaal dat een belangrijke adviseur van Donald Trump ophing over een ,,slachting'' die in werkelijkheid nooit is gebeurd.