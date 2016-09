VS: Russische straaljagers achter aanval op hulpkonvooi

Rusland heeft ontkend iets te maken te hebben gehad met de aanval, waarbij achttien van de 31 vrachtwagens werden verwoest. Volgens het ministerie van Defensie in Moskou waren alleen strijders van Jabat Fateh al-Sham (het vroeger Nusra Front) in de buurt van het konvooi. Met de aanval lijkt het bestand dat vorige week in Syrië inging ten dode opgeschreven.



Volgens Moskou hebben de konvooien vlam gevat. De vrachtwagens zouden zijn begeleid door een truck met een zwaar mortier erop. Het ministerie van Defensie geeft aan niet te geloven dat vliegtuigen of granaten vanaf de grond de konvooien hebben beschadigd.



Methode

De Syrische oppositie spreekt de Russische verklaring tegen. Volgens Riyad Hijab van het Hoge Onderhandelingscomité (HNC) lijkt het bestand ten einde zonder geloofwaardige methode om overtredingen vast te stellen en te bestraffen. ,,We hebben geen vertrouwen in de Russen, omdat hun strategie puur militair van aard is'', aldus Hijab.



De Verenigde Naties verklaarden vandaag dat zij op de hoogte waren gebracht van beschieting van het konvooi. Maar het onmiddellijke pleidooi van de VN aan álle betrokken partijen om de aanval te stoppen, had geen effect.



De Russen zijn momenteel evenals onder anderen de Amerikanen in New York bij de Verenigde Naties, waar de International Syria Support Group bijeen is om onder meer te kijken of het staakt-het-vuren dat gisteren afliep, nieuw leven kan worden ingeblazen. De twee grootmachten lijken beide genegen een nieuw bestand van de grond te tillen.



Noodhulp

De Verenigde Naties staakten eerder vandaag alle noodhulp aan Syrië na de luchtaanvallen. Ook het Rode Kruis, dat betrokken was bij het konvooi, veroordeelt de aanval als een 'onacceptabele schending van het internationaal recht'.