VS steunen twee-staten-oplossing voor Israëli's en Palestijnen wel

Franse politie treft verwaarloosde meisjes en 41 dieren in woning aan

18:51 De Franse politie heeft in een appartement in het noorden van Bretagne twee verwaarloosde kleine meisjes en 41 verwaarloosde dieren aangetroffen. De gendarmerie kwam in actie na een tip van een vereniging die zich voor katten inzet, meldden Franse media vandaag.