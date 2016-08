VS voerden gerichte aanval uit op tweede man IS

Al-Adnani kwam om het leven in Aleppo terwijl hij bezig was met tactisch werk. De Verenigde Staten hebben volgens een functionaris een gerichte luchtaanval uitgevoerd op de belangrijkste woordvoerder van Islamitische Staat (IS). De bron wilde niet bevestigen dat al-Adnani daadwerkelijk om het leven is gekomen.



Al-Adnani staat bekend als de nummer twee van IS, achter de leider Abu Bakr al-Baghdadi. De Syrische dertiger zou de leiding hebben gehad over militaire operaties in Syrië en Irak.



Mosul

Begin dit jaar raakte hij al zwaargewond door een luchtaanval in het westen van Irak. Hij was volgens het Amerikaanse leger bijna doodgebloed, maar kon door medestanders net op tijd naar de door IS bezette stad Mosul worden gebracht.



De Amerikaanse regering zette vorig jaar een beloning van omgerekend bijna 4,5 miljoen euro op het hoofd van al-Adnani.