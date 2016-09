Vulkaan Costa Rica spuugt as en gloeiende stenen

Nichtje voorzitter Spaanse voetbalbond gedood

9:58 In Mexico is het nichtje van de voorzitter van de Spaanse voetbalbond vermoord. Het lichaam van de 36-jarige Maria Villar Galaz werd vorige week donderdag in Toluca gevonden, twee dagen na haar ontvoering. Ze werd dinsdag pas geïdentificeerd, aldus de Spaanse minister José Manuel García-Margallo.