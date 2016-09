'VW overtrad consumentenwet in 20 EU-landen'

Vorig jaar kwam aan het licht dat de dieselauto's van Volkswagen met behulp van bepaalde software in laboratoriumtesten schoner waren dan ze in werkelijkheid zijn. In totaal ging het wereldwijd om circa 11 miljoen auto's, waarvan 8,5 miljoen in de EU.



Vrijwillig

De Europese Commissie wil graag dat Volkswagen klanten in Europa op vrijwillige basis gaat compenseren, maar stelt wel dat nationale rechtbanken moeten bepalen of consumenten wettelijk in aanmerking komen voor compensatie. Eurocommissaris Vera Jourová, onder meer verantwoordelijk voor consumentenrecht, zou deze week met vertegenwoordigers van Europese consumentenbelangenorganisaties willen praten over de kwestie.

Eind juni sloot de Duitse automaker in de Verenigde Staten een deal met toezichthouders over een oplossing voor gedupeerde autobezitters. De schikking kost ruim 15 miljard euro. Voor bezitters van de meeste modellen geldt dat ze hun auto terug kunnen verkopen aan de fabrikant.



Deal

De Europese Commissie dringt aan op een soortgelijke deal in Europa, maar Volkswagen heeft al aangegeven daar niets voor te voelen. Volgens het bedrijf gelden in de EU minder strenge regels. Bovendien zou een deal van die omvang het bedrijf in de problemen brengen. Brussel wil samen met consumentenorganisaties druk gaan uitoefenen op Volkswagen.