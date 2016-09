Wapenstilstand in Syrië een feit

Voorafgaand aan het staakt-het-vuren werden volop bombardementen uitgevoerd in Syrië. Afgelopen weekend vielen nog zeker honderd doden bij luchtaanvallen in het noorden van Syrië, zo berichtte het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.



Het akkoord tussen de Amerikaanse minister van Buitenlandse zaken John Kerry en zijn Russische ambtsgenoot Sergej Lavrov moet vele uitkomsten gaan bieden. Het geweld in het door oorlog verscheurde land moet worden teruggedrongen. Afgesproken is de luchtaanvallen op gebieden die door de rebellen zijn veroverd te stoppen. Ook moet er humanitaire hulp worden geboden, met name in de kernsteden Aleppo en Damascus.



Oplossingen

De wapenstilstand duurt tien dagen. In die tijd werken de Verenigde Staten en Rusland aan politieke oplossingen en een plan om de oorlog onder controle te krijgen. Tevens willen de grootmachten samenwerken tegen de terreurgroeperingen Islamitische Staat (IS) en Jabhat Fateh al-Sham, het voormalige Nusra Front dat aan Al Qaeda gelieerd is, door middel van een gecoördineerde actie. Verder wordt de wapenstilstand gebruikt om terroristen en gematigde oppositiegroepen van elkaar te scheiden. Het uiteindelijke doel is een vredesakkoord tussen al-Assad en de rebellengroepen.



Het staakt-het-vuren wordt gesteund door vele partijen, maar Syrische rebellen lieten door middel van een brief weten sceptisch te zijn over bepaalde details uit het akkoord. Ook geldt het bestand niet voor jihadistische groeperingen.



Of de wapenstilstand het gewenste effect heeft, is daarom ook nog maar de vraag. Eerdere afspraken over een staakt-het-vuren hadden een averechts effect. Rebellengroepen gebruikten de relatieve rust om hun eigen positie te versterken en dat ontaardde in meer geweld in Syrië.



Bij de inmiddels vijf jaar durende oorlog in Syrië vielen zeker 290.000 doden.