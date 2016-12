'Wapenstilstand Syrië binnen twee uur geschonden'

De landelijke wapenstilstand ging donderdagavond om 23.00 uur (Nederlandse tijd) in. Die werd al snel geschonden op twee plekken, aldus persbureau Reuters. In een groot deel van Syrië zou het donderdagnacht wel rustig zijn. Er werden geweerschoten gehoord in de zuidelijke provincies Deraa en Quneitra zonder dat er meldingen van slachtoffers kwamen.



Volgens het Syrische Observatorium hebben rebellen in de provincie Hama het bestand geschonden en gebieden veroverd. Een woordvoerder van de rebellen in het gebied zegt dat juist het regeringsleger een einde maakte aan het staakt-het-vuren door twee dorpjes bij Hama te beschieten.



Net voor middernacht werd er nog flink gevochten. Alleen al bij een aanval met oorlogsvliegtuigen in de voorstad Duma zijn dertien burgers omgekomen, waaronder meerdere kinderen. Ook andere voorsteden van Damascus werden bestookt met luchtaanvallen.