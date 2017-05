Washington op zijn kop door nieuwe crisis rond Trump

De Republikeinse senator Susan Collins kon haar frustratie over de gang van zaken in de regering niet verbergen tegenover journalisten. ,,Kunnen we een crisisvrije dag hebben? Dat is alles wat ik vraag.” Collega Bob Corker, tot op heden in het Trump-kamp, ziet een ‘neerwaartse spiraal’. Tegen Bloomberg: ,,Het Witte Huis moet snel iets doen om zichzelf onder controle en op orde te krijgen.”



Het is een zootje, concludeert ook Richard Painter, die zelf in de regering van George W. Bush werkte als de belangrijkste ethisch adviseur. ,,In een goed georganiseerd Witte Huis krijgt de president voordat hij een buitenlandse leider ontmoet een briefing van de inlichtingendiensten. Over wat hij wel en niet kan zeggen. Dat is kennelijk niet gebeurd.” Painter onderwees destijds op verzoek van Bush stafleden over omgang met vertrouwelijke informatie. ,,Als ik had gezegd: niet tegen de Russen zeggen, hadden ze gedacht dat het een grapje was.”