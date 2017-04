Wat is de VS nu van plan in Syrië?

Twee interviews, twee topdiplomaten, twee visies. Amerikanen die naar de populaire zondagse ochtendshows keken om erachter te komen wat hun president van plan is in Syrië nu hij raketten heeft laten afvuren, werden weinig wijzer van gesprekken met Trumps belangrijkste buitenlandadviseurs.

Regime change, het vervangen van het regime, is in Syrië een speerpunt, zei VN-ambassadeur Nikki Haley op CNN. Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson zei op CBS juist: ,,Het is belangrijk dat we onze prioriteiten duidelijk houden. En we geloven dat de eerste prioriteit het verslaan van IS is."

Prioriteit

Haley maakte een draai van 180 graden, nadat ze vorige maand, kort voor de raketaanval, zei dat de VS zich niet langer richt op het wegkrijgen van Assad. Nu noemt Haley Assads vertrek juist wel een prioriteit, al is het niet de enige.

,,We proberen uiteraard IS te verslaan. Ten tweede zien we geen vreedzaam Syrië als Assad blijft. En ten derde, de Iraanse invloed moet weg."

Volledig scherm Minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson en president Donald Trump. © AP Ze zei niet dat de Amerikanen zich gaan inspannen voor onttroning van Assad, maar wel: ,,Regime change is iets waarvan wij denken dat het gaat gebeuren. Er is geen optie waarbij er een politieke oplossing komt met Assads als hoofd van het regime."

Voorzichtiger

Op vrijdag waarschuwde Haley al dat de VS bereid is meer actie te ondernemen in Syrië, en 'hoopt dat het niet nodig is'. Maar minister Tillerson is veel voorzichtiger. Tillerson herhaalde gisteren dat de militaire strategie van de VS juist niet veranderd is: het gaat hem om IS. Pas als de terreurgroep verslagen is, benadrukte hij, 'kunnen we onze aandacht direct richten op het stabiliseren van de situatie in Syrië'.

Quote We zien geen vreedzaam Syrië als Assad blijft VN-ambassadeur Nikki Haley Tillerson zegt hoopvol te zijn en denkt dat de VS de strijdende partijen samen kan brengen. Daarbij ziet hij nog wel degelijk een rol voor Assad: ,,Dat vereist uiteraard de deelname van het regime."

Het is onduidelijk wie van de twee daadwerkelijk spreekt voor de regering van de president, die zelf overigens even onduidelijk is over zijn internationale koers. Trump riep jarenlang dat Amerika zich ver moest houden van de Syrische burgeroorlog, maar door gruwelijke beelden veranderde hij van gedachten. Tillerson is vooralsnog relatief onzichtbaar en moet werken met een onderbezet ministerie.

Intussen treedt Trumps schoonzoon Jared Kushner op als schaduwminister van Buitenlandse Zaken. Zo was het niet Tillerson, maar Kushner die het bezoek van de Chinese president Xi Jinping voorbereidde. Ook reisde hij af naar Irak om met de legertop te overleggen over de strijd tegen IS.

Prominent

Haley ontpopte zich juist tot prominent en uitgesproken vertegenwoordiger van de regering. Ze was in de verkiezingscampagne nog een scherp criticus van Trump.

Nu neemt ze vanuit het VN-hoofdkwartier in New York het voortouw in de Amerikaanse betrekkingen in de wereld, wat voor een VN-ambassadeur ongewoon is. Woensdag is het Tillerson die als eerste afgezant van Trump op bezoek gaat in Moskou, in de hoop tot een plan te komen voor samenwerking in de strijd tegen IS.