Wat moet Máxima met Ivanka?

Er was alle reden voor opluchting en ontspanning op Kelliher Estate, een feeëriek landhuis op Puketutu Island. Daar, vlakbij Auckland, sloten koning Willem-Alexander en koningin Máxima afgelopen november twee succesvolle en intensieve staatsbezoeken af. In anderhalve week tijd hadden ze heel Australië en Nieuw-Zeeland doorkruist.

Over een paar uur zouden ze via Dubai terug naar hun koninkrijk vliegen. Terug naar de prinsesjes, terug naar de herfst. Sinterklaas was in aantocht.

Lentezon

Nu genoten ze nog van de krachtige lentezon, witte wijn en gesprekken met leden van de forse Nederlandse gemeenschap in het noorden van Nieuw-Zeeland. Achter hen proostten leden van de hofhouding gelukzalig. Helemaal niets was misgelopen op de tocht door Oceanië, santé!

Tussen de honderden aanwezigen beende één man heen en weer zonder glimlach, maar met een gezicht dat elk half uur een bezorgdere uitdrukking kreeg: Bert Koenders. De minister van Buitenlandse Zaken had in het voormalige Spaanse missiehuis een televisie gevonden en zag daar de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen binnendruppelen.

Officieel bezoek

Toen steeds duidelijker werd dat niet Hillary Clinton maar Donald Trump de 45ste president van de Verenigde Staten zou worden, informeerde hij de koning. De heren wezen elkaar erop dat het koningspaar relatief kort geleden, in juni 2015, nog in Washington voor een officieel bezoek was geweest. En daarbij, verklaren ingewijden, viel het woord 'gelukkig'.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Angela Merkel ontmoette Ivanka vorige maand al. © EPA

Want door die recente visite hoeft het geen groot probleem te zijn voor de Oranjes om de komende vier en misschien wel acht jaar niet op de koffie te gaan in het Witte Huis, met zijn nieuwe, grillige hoofdbewoner.

Paneldiscussie

Een half jaar later vindt in Berlijn een eerste officiële ontmoeting plaats tussen een lid van onze koninklijke familie en een voorname telg uit de Trump-dynastie. Het is geen treffen op staatshoofdenniveau, maar daar vlak onder. Koningin Máxima neemt morgen deel aan een paneldiscussie over vrouwelijk ondernemen, met onder anderen Ivanka Trump.

Sieraden- en schoenenlijn

Máxima praat mee als speciaal gezant van de Verenigde Naties (VN), Trump is naast oudste dochter en raadgever van de machtigste man ter wereld ook onderneemster met een eigen sieraden- en schoenenlijn. Wat is wijsheid? Kan Máxima zich beter richten op de andere deelneemsters uit het panel, zoals de Duitse bondskanselier Angela Merkel en Christine Lagarde, topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds? Is het handig om bij de groepsfoto niet naast Ivanka Trump geposteerd te worden? Of moet ze Ivanka Trump juist hecht in de armen sluiten?

Symbolische waarde

,,Beleefd negeren, dat lijkt me het beste'', concludeert Amerika-deskundige Maarten van Rossem. ,,Dit soort bijeenkomsten heeft meer een symbolische dan inhoudelijke waarde, ik zou als ik Máxima was niet meer contact met Ivanka Trump zoeken dan strikt noodzakelijk, dan kan er ook niets misgaan.''

Volledig scherm Ivanka Trump heeft een eigen schoenenlijn. © AFP

,,Maar als je met iemand uit het Witte Huis een kort lijntje moet hebben, dan maar met Ivanka'', oordeelt imagodeskundige Zabeth van Veen. ,,Over haar wordt redelijk positief bericht. Ze is slim, ze heeft een goed voorkomen, ze is mild. Ik vind het een sterke zet van de Amerikanen om haar voor deze bijeenkomst naar Berlijn te vliegen. Het lijkt toch op het begin van een charme-offensief van de Trumps naar Europa toe. Máxima moet haar professioneel en met respect bejegenen. Ze is de dochter en een belangrijke adviseur van een democratisch gekozen president. Het laatste wat Máxima nu wil, is de relatie verslechteren. Alle deuren moeten openblijven.''

D66-senator en voormalig NAVO- en VN-ambassadeur Herman Schaper vult aan: ,,En daar hoort bij dat je ze niet ontloopt, als trouwe bondgenoot van ons land. Dus zo'n bijeenkomst in Berlijn lijkt me prima. Nu vind ik het wel belangrijk om te benadrukken dat de koningin mevrouw Trump ontmoet vanwege haar VN-werk, hier wordt geen politiek punt van gemaakt.''

Rosse buurt

De diplomaat denkt niet dat Trump senior snel naar Nederland zal komen voor een (staats)bezoek. ,,Dat is niet aan de orde. Daar zit Donald Trump helemaal niet op te wachten, al die officiële plichtplegingen die daarmee gemoeid zijn. Nee, ik kan me niet voorstellen dat daar over wordt gedacht.''