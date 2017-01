Wat staat er in het ‘geheime rapport’ over Trump?

CNN publiceerde gisteravond over het bestaan van geheime documenten met daarin belastende informatie over presidentskandidaat Donald Trump. De Amerikaan komt er bekaaid vanaf, hij zou onder meer al jaren lang worden gesteund door Rusland. Wat weten we tot nu toe?

Wat staat erin?

Vooropgesteld, de verschillende media houden nog een slag om de arm over of de documenten echt zijn. Trump reageerde gelijk als door een adder gestoken via Twitter: ‘Nepnieuws!’ Maar CNN voelt zich zeker genoeg om erover te schrijven en Buzzfeed publiceerde zelfs het hele document van 35 pagina’s, een stel ruwe memo’s waarvan een samenvatting is gemaakt die vervolgens door de Amerikaanse geheime diensten is gebrieft aan president Barack Obama en zijn opvolger Trump.

De ‘onthullingen’ zijn schokkend. Om met de opmerkelijkste te beginnen:

De Russen zouden hebben geweten van Trumps (seksuele) obsessies en probeerden belastend materiaal tegen hem te verzamelen. Zo zou Trump in 2013 de presidentiële suite van het Ritz Carlton Hotel in Moskou hebben geboekt en toen een aantal prostituees hebben besteld. Omdat Trump wist dat de Obama’s eerder in dezelfde kamer hadden verbleven, liet hij de vrouwen voor hem plassen. De zogenaamde ‘golden showers’ zouden een wraakoefening tegen de Obama’s zijn geweest. Alles werd opgenomen met verborgen camera’s van de FSB, de Russische geheime dienst, net als meerdere andere acties van de Amerikaan. ‘De FSB heeft door zijn activiteiten in Moskou voldoende informatie over Trump om hem te kunnen chanteren’, valt te lezen.

En verder?

Uit de memo’s zou verder blijken dat Trump al vijf jaar lang zou worden ondersteund door het Kremlin en Vladimir Poetin. De Russen zouden hem en zijn team voeden met informatie over zijn (politieke) tegenstanders waaronder natuurlijk Democraat Hillary Clinton. Ze boden hem ook vastgoeddeals aan in aanloop naar het WK voetbal in Rusland in 2018, maar daar zou Trump niet op zijn ingegaan.

Ook zou Rusland een dossier-Clinton hebben aangelegd, bedoeld om het haar indien mogelijk lastig te maken. Het dossier zou in beheer zijn van het hoofd woordvoering van het Kremlin.

Van wie komen de geheimen?

De memo’s waarop de Amerikaanse geheime diensten zich baseren komen van een voormalig spion van de Britse geheime dienst MI6. Deze speurder zou in de jaren negentig in Rusland gestationeerd zijn geweest en nu een detectivebureau bestieren. De spion haalt in zijn rapport zes anonieme bronnen aan, waarvan er één een Trump-vertrouweling zou zijn. Volgens CNN werd de man aanvankelijk ingehuurd door tegenstanders van Trump uit zijn eigen partij. Zij probeerden informatie over hem in te winnen tijdens de Amerikaanse voorverkiezingen in de hoop de vastgoedmagnaat uit het Witte Huis te houden. Toen Trump werd genomineerd als presidentskandidaat van die partij werd verder onderzoek ook financieel ondersteund door Clinton-aanhangers.

Gezien de achtergrond van de spion denkt CNN dat er enige waarheid zit in zijn onthullingen. Dat zou de zender hebben gestaafd met navragen bij functionarissen met kennis van de zaak.

Waarom nu?

Het bestaan van de memo’s van de oud-spion was al eerder bekend. De detective zou zijn bevindingen in augustus 2016 in Rome aan een FBI-agent hebben overhandigd. Senator John McCain gaf in december de volledige documentatie aan FBI-directeur James Comey. In die maanden circuleerden de geruchten in Washington onder politici, geheime diensten en journalisten. Toch bleef het relatief stil, want de vraag bleef of de inhoud van de papieren waar zou zijn.

Afgelopen week lichtten de directeuren van de Amerikaanse geheime diensten Obama en Trump in over het bestaan van de memo’s en het feit dat de geruchten rondgingen. CNN zag zijn kans schoon erover te berichten als zijnde een nieuwsfeit. En Buzzfeed volgde met de publicatie van de volledige documentatie.

Hoe nu verder?