Wat Trump van het klimaat vindt? Eh, tsja… geen idee

Het is een simpele vraag: is ons klimaat aan het veranderen? Het antwoord is ook heel simpel: ja of nee. President Donald Trump komt er niet uit.

Ze vragen het één keer. Ze vragen het twee keer. Ze vragen het drie keer. Ze vragen het zelfs vier keer. En alle keren komt er geen antwoord. De man achter de microfoon is nota bene Scott Pruitt, de baas van het Bureau voor Milieubescherming.

Terwijl het toch duidelijk is wat de verslaggever wil weten, daags nadat president Trump uit het klimaatakkoord van Parijs is gestapt: ,,Ik hoop dat u dit voor eens en voor altijd kunt ophelderen. Ja of nee. Gelooft de president dat klimaatverandering iets echts is en een bedreiging voor de Verenigde Staten?” Maar er komt geen ‘ja’ en geen ‘nee’. Wat er wel komt, is een lang en ontwijkend antwoord dat eigenlijk alleen maar gaat over de economie. Niet één, twee, maar vier keer.

'Vraag het hem zelf'

De vraag was eerder al voorgelegd aan Sean Spicer, toch de officiële woordvoerder van de president. Die weet het ook niet: ,,Ik heb het hem niet gevraagd.” Een paar dagen later: ,,Nog steeds geen kans gehad om het te vragen.”

Kellyanne Conway dan, een belangrijke adviseur van Trump: ,,Dat moet je hem zelf vragen.”

Of Ryan Zinke, de minister van Binnenlandse Zaken: ,,Ik spreek niet namens de president.”

Bullshit

Niet zo heel lang geleden, toen de president nog geen president was, had hij een duidelijke mening over het klimaat. In november 2012 twitterde hij dat ‘het concept van klimaatverandering bedacht is door en voor de Chinezen om Amerikaanse fabrieken niet-concurrerend te maken’. Of deze, uit 2014: ‘Deze peperdure opwarmings-onzin (‘bullshit’) moet stoppen. Onze planeet bevriest, koude-records, en onze wetenschappers zitten vast in het ijs’.

De afgelopen twitterde hij in totaal 115 keer over het klimaat, zo zocht de nieuwssite Vox uit, bijna allemaal van het kaliber ‘het is koud buiten, dus hoezo klimaatverandering?’. Dus waarom nu ineens die terughoudendheid? Waarom wil Trump het niet hebben over het klimaat als hij net uit een belangrijk klimaatakkoord is gestapt?

Enorme stress

Er zijn een paar mogelijkheden.

Het kan zijn Trump zijn kaarten nog tegen de borst wil houden. Hij heeft immers aangekondigd dat hij wil praten over een ‘nieuwe deal’, die eerlijker moet zijn voor de VS. Misschien wil hij klimaatverandering toch een beetje erkennen om weer serieus om de tafel te kunnen gaan zitten. Maar dan stiekem, binnenskamers, want een dergelijke ommezwaai zou zijn aanhangers kennen teleurstellen.

Het kan ook zijn dat zijn woordvoerders het niet meer aandurven om prijs te geven wat de president ergens van vindt. Voor je het weet, vindt hij weer iets anders, en dan kunnen zij het weer recht praten. Het is geen geheim dat de stress in zijn pr-staf enorm is.