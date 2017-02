‘We vertrouwen elkaar gewoon niet’

Jalys Chibout (27) herinnert zich zijn eerste ervaring met agenten nog. Hij was 16 jaar oud. ,,Ik ging naar vriendjes in een flat, in de achterstandswijk waar we woonden. Toen ik na afloop naar buiten kwam, stond er politie. Ze dachten dat ik drugs had gekocht in die flat. Dus ik werd gefouilleerd maar ik had niks bij me. Ik moest mijn papieren laten zien en die waren in orde.’’



En toch moest hij in de politie-auto komen zitten. ,,Ze zeiden dat ik mijn broek moest uittrekken. Ze hebben me toen tot in mijn onderbroek gefouilleerd om te kijken of daar geen marihuana in zat. Ik was 16 en daar zat ik in mijn onderbroek! Dat vergeet je de rest van je leven niet.’’



Bewoners van de banlieue hebben allemaal hun verhalen over de politie. En die lijken gestaafd te worden door de cijfers. De Franse Ombudsman, de ‘Défenseur des Droits’, concludeerde beging dit jaar dat Franse jongens met een zwart of Arabisch uiterlijk 20 keer zoveel kans hebben door de politie staande te worden als anderen. En die aanhoudingen gaan ook veel vaker gepaard met ‘agressie en beledigingen’.