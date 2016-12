Weduwnaar Jo Cox houdt openhartige kersttoespraak

,,Ik hoop dat 2017 het jaar wordt waarin we beseffen dat datgene wat ons verdeelt, kleiner is dan dat wat we met elkaar gemeen hebben'', zegt Cox in zijn toespraak.



Naast zijn kerstwens vertelt hij ook over de moeilijke tijd die hij en zijn familie hebben moeten doormaken na de dood van Jo Cox. ,,2016 was een verschrikkelijk jaar voor onze familie en een reden tot verdeeldheid voor de rest van de wereld.'' Volgens Brendan was het een jaar waarin fascisme, xenofobie, extremisme en terrorisme hoogtij vierden en ervoor hebben gezorgd dat we ons bedreigd voelen. ,,Deze gedachtes kunnen uiteindelijk een bedreiging vormen voor de vrijheden en democratie waar onze grootouders zo hard voor hebben gevochten.''



Jo hield van kerst

De familie koestert de herinneringen met Jo en probeert vooral aan de leuke momenten te denken zoals de kerstdagen toen ze er nog wel was. ,,Jo hield van kerstmis. Van de tradities, het samenkomen met vrienden en familie en vooral ook de opwinding van onze kinderen.''



,,Na alles wat er dit jaar is gebeurd, zou Jo willen dat we ons voornemen om volgend jaar iets te doen om weer dichter bij elkaar te komen. Om iemand de hand te reiken die het oneens met je is.''



De politica werd in juni dit jaar vermoord door de Britse Thomas Mair. Mair kreeg in november een levenslange straf opgelegd voor de moord.